قمر الثلج يزين السماء الآن وترقبوا غدا ذروة البدر المكتمل واستطالة عطارد.. فيديو وصور

كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز

هواة الفلك و الظواهر الفلكية على موعد فى هذه اللحظات وخلال اليومين المقبلين مع واحدة من أجمل الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر والوطن العربى.

وهواة الفلك والظواهر الفلكية على موعد فى هذه اللحظات مع اكتمال بدر القمر، حيث يبدو القمر بدرا فى الفترة من 15 إلى 17 فبراير، أما ذروة البدر فستكون غدا الأربعاء 16 فبراير.

ويكتمل قرص القمر غدا الأربعاء ويبلغ لمعانه 99.8 %، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الثلج أو قمر الصيد لأن الجو القاسى يجعل الصيد صعبا في ذلك الوقت ايضا.

ويشهد غدا الأربعاء 16 فبراير أيضا، استطالة عطارد، حيث يبلغ كوكب عطارد أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 26.3 درجة، وهو يترائى في السماء الشرقية ككوكب الصبح قبل شروق الشمس، حيث يشرق في الخامسة والثلث تقريبا، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد.

ومع يوم 27 فبراير، سنكون على موعد مع اقتران القمر مع المريخ، حيث يقترن القمر مع كوكب المريخ ، حيث نراهما متجاوران عند شروقهما في الرابعة والربع صباحا تقريبا في ذلك اليوم إلى ان يختفيا من جراء شدة ضوء الشفق الصباحى.