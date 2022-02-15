وزارة الأوقاف تعلن أسماء المؤهلين للتصفية النهائية بمسابقة الأسرة القرآنية

أعلنت وزارة الأوقاف الأسماء التى حققت درجات تؤهلها للتصفية على المراكز الأربعة الأول بمسابقة الأسرة القرأنية، وأكدت الوزارة أن عليهم الحضور يوم السبت القادم الموافق 19/2/2022 بديوان عام الوزارة في تمام الساعة العاشرة صباحا.
والأسماء المؤهلة هى:
1. محمود أحمد محمود مخلص- الغربية
2. ميادة محمود أحمد مخلص -الغربية
3. أحمد محمود أحمد مخلص -الغربية
4. محمود أحمد حسن منجود- الفيوم
5. أحمد محمود أحمد حسن -الفيوم
6. عبدالرحمن محمود أحمد حسن- الفيوم
7. عبدالله شحاته فوزى شحاته- المنوفية
8. فوزي شحاته فوزي شحاته- المنوفية
9. أحمد شحاته فوزي شحاته -المنوفية
10. عماد محمد طه على- الدقهلية
11. سلمى عماد محمد طه -الدقهلية
12. جنى عماد محمد طه- الدقهلية
13. محمد حسين سعد إبراهيم- القليوبية
14. أحمد محمد حسين سعد- القليوبية
15. عبد العزيز محمد حسين سعد- القليوبية
16. أحمد سعيد محمد القزاز -البحيرة
17. عبد الله سعيد محمد القزاز -البحيرة
18. محمد سعيد محمد القزاز- البحيرة
19. نيرة محمد حسن الرمادي -البحيرة
20. زينب محمد حسن الرمادي- البحيرة
21. نور الدين محمد حسن الرمادي- البحيرة
22. عايدة أحمد محمود مخلص- الغربية
23. مصطفى محمد فتحي ناصف - الغربية
24. جهاد محمد فتحي ناصف - الغربية
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