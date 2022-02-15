اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 08:49 م
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وزارة الأوقاف تعلن أسماء المؤهلين للتصفية النهائية بمسابقة الأسرة القرآنية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 08:45 م
وزارة الأوقاف تعلن أسماء المؤهلين للتصفية النهائية بمسابقة الأسرة القرآنية وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف  الأسماء التى حققت درجات تؤهلها للتصفية على المراكز الأربعة الأول بمسابقة الأسرة القرأنية، وأكدت الوزارة أن عليهم الحضور يوم السبت القادم الموافق 19/2/2022 بديوان عام الوزارة في تمام الساعة العاشرة صباحا.
 
والأسماء المؤهلة هى:
 
1. محمود أحمد محمود مخلص- الغربية
2. ميادة محمود أحمد مخلص -الغربية
3. أحمد محمود أحمد مخلص -الغربية
4. محمود أحمد حسن منجود- الفيوم
5. أحمد محمود أحمد حسن -الفيوم
6. عبدالرحمن محمود أحمد حسن- الفيوم
7. عبدالله شحاته فوزى شحاته- المنوفية
8. فوزي شحاته فوزي شحاته- المنوفية
9. أحمد شحاته فوزي شحاته -المنوفية
10. عماد محمد طه على- الدقهلية
11. سلمى عماد محمد طه -الدقهلية
12. جنى عماد محمد طه- الدقهلية
13. محمد حسين سعد إبراهيم- القليوبية
14. أحمد محمد حسين سعد- القليوبية
15. عبد العزيز محمد حسين سعد- القليوبية
16. أحمد سعيد محمد القزاز -البحيرة
17. عبد الله سعيد محمد القزاز -البحيرة
18. محمد سعيد محمد القزاز- البحيرة
19. نيرة محمد حسن الرمادي -البحيرة
20. زينب محمد حسن الرمادي- البحيرة
21. نور الدين محمد حسن الرمادي- البحيرة
22. عايدة أحمد محمود مخلص-  الغربية
23. مصطفى محمد فتحي ناصف - الغربية
24. جهاد محمد فتحي ناصف - الغربية

الاوقاف

الاسر القرانية

اخبار مصر

وزير الاوقاف

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