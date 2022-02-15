اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التضامن" تبدأ صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر فبراير

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:00 ص
"التضامن" تبدأ صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر فبراير "تكافل وكرامة "
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر يناير، اعتبارا من اليوم الثلاثاء وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
 
كما يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات فبراير وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة مع  التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية . 
 
‏‎فيما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك  بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 

التضامن

تكافل وكرامة

صرف تكافل وكرامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التضامن تبدأ غدا صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة عن فبراير

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:00 م

التضامن: إتاحة 50 ألف فرصة عمل للمستفيدين من تكافل وكرامة

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:05 م

"التضامن" تبحث تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى لـ 35 ألف مستفيد من تكافل وكرامة

الأحد، 13 فبراير 2022 12:00 ص

وزيرة التضامن تبحث التمكين الاقتصادى لأسر تكافل وكرامة

السبت، 12 فبراير 2022 12:32 م

التضامن: تأهيل المستفيدين من تكافل وكرامة لسوق العمل

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:15 م

"مشروعات النواب" تطالب إعداد أصحاب تكافل وكرامة لامتلاك مشروعات

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:20 م

"التضامن": معاش "تكافل وكرامة" يرتبط بحضور الأسر إلى المدارس لمنع التسرب

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:15 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة