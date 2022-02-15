وزير العدل: حصاد السنة القضائية قد يصل لـ15 مليون دعوى

كتب أحمد عرفة

قال المستشار عمر مروان ، وزير العدل، إن هناك عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية تقدم يوميًا فى المحاكم، موضحًا أن حصاد السنة القضائية قد يصل إلى نحو 15 مليون دعوى، وتم اكتشاف قضايا من 70 سنة لم تحل.

وأضاف "مروان"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أن إنجاز القضايا الراكدة والقديمة في مقدمة أولوياتنا، مردفًا أننا اكتشفنا قضايا منذ عام 1952، وتم الانتهاء منها، ويتم حاليًا العمل على قضايا منذ السبعينيات والثمانينيات، مشيرًا إلى أن هناك 56 ألف دعوى تعود إلى ما قبل 2020 لم يتم البت فيها، ونسعى لإنجازها في أقرب وقت ممكن، بينهم 214 قضية فقط منذ عام 1952 وحتى عام 2000.

وتابع وزير العدل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بقضايا الأسرة، ونسعى لإنجاز الدعاوى المتأخرة قبل عام 2021، منوهًا بأن عدد القضايا المتأخرة في قضايا الأسرة 9000 قضية، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم دورات تثقيفية للمأذونين للتحقق من الطلاق قبل توثيقه، وحثهم على أن يكون لهم دور مجتمعي في الإصلاح والتوفيق بين الأزواج.