الصحة: انتهاء نقل المصاب بكورونا العدوى بعد مرور أسبوع من زوال الأعراض

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تنتهى قدرة الشخص المصاب على نقل عدوى كورونا بعد مرور 7 أيام من زوال الأعراض حتى لو استمرت الكحة والرشح.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.