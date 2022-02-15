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التعليم تحدد ضوابط لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:24 م
التعليم تحدد ضوابط لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها فى لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل، موضحة أنه يجب على الطلاب المنازل أداء الامتحان بلجان تابعة لمحل سكنهم ولا وأن يكون الطالب مقيماً إقامة دائمة بمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي أو بطاقة ولى أمره أو يعمل بتلك المحافظة على ألا تقل مدة الإقامة عن سنة دراسية سابقة على سنة تقدمه.
 
كانت الوزارة أكدت  أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وآخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذى أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.
 
وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

طلاب المنازل

لجان طلاب المنازل

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

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