التموين: تغطية 55% من المحافظات بمشروعات تجارية باستثمارات 50 مليار جنيه

كتب مدحت وهبة - تصوير خالد كامل

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه.

وتابع: المشروعات تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية الى 8 و9 أشهر، وأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات الى 28 مشروعاً في 15 محافظة بما يغطي ما يقرب من 55 % من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،و اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ،و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور وأيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية ،و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وذلك للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية علي مستوى المحافظات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة فى مصر.