أخبار × 24 ساعة.. بيزنس إنسايدر: مصر ضمن أفضل 10 وجهات استثمارية بأفريقيا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
السفير المصرى لدى جنوب السودان يقدم أوراق اعتماده للرئيس سيلفا كير
متحدث الصحة: إجمالى لقاحات كورونا للمواطنين تجاوزت الـ66 مليون جرعة
"التموين": صرف 43% من مقررات السلع المدعمة لشهر فبراير حتى الآن
الأرصاد: انخفاض بالحرارة 5 درجات مقارنة بأمس واستقرار الطقس الأسبوع المقبل
رئيس الوزراء يستعرض مقترحا لإنتاج مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة
وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث تعزيز العلاقات المشتركة.. فيديو
الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط اليوم وغدا والأمواج ترتفع لـ5 أمتار
توجيهات رئاسية لاستيعاب الزيادة المستقبلية فى الأحمال الكهربائية
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.2%
الحكومة: تشكيل لجان بالمحافظات لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية
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