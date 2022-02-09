اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:32 م
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انقطاع المياه عن هضبة الأهرام والشباب والضباط بالجيزة 10ساعات مساء الجمعة حتى صباح السبت

الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:07 م
انقطاع المياه عن هضبة الأهرام والشباب والضباط بالجيزة 10ساعات مساء الجمعة حتى صباح السبت قطع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق ( هضبة الأهرام - الشباب – الضباط )، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل 11 فبراير، وحتى الساعة الثامنة من صباح السبت 12 فبراير.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي حدوث تسريب بخط المياه قطر 1000مم بطريق الفيوم، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن المناطق المذكورة لإصلاح التسريب، مع تكثيف الأعمال لإنهاء الاصلاح فى أسرع وقت ممكن.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

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