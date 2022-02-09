قضايا الدولة تهنئ المستشار بولس فهمى لتوليه رئاسة المحكمة الدستورية

كتب إبراهيم قاسم

تقدم المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة، اليوم الأربعاء، بالتهنئة إلى المستشار بولس فهمي بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وتمنى رئيس وأعضاء هيئة قضايا الدولة فى بيان لهم، للمستشار بولس فهمى بأن يوفقه الله تعالى في أداء مهام هذه الوظيفة القضائية السامية على رأس المحكمة الدستورية العليا التي تقوم بدور هام في النظام القضائي المصري من الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتفسير ما غمض من بعض نصوصها احتراما لنصوص وأحكام الدستور.