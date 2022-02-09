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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.2%

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:33 م
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.2% اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 73.2 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186068 طالب وطالبة حضر منهم  183066طالب وطالبة ونجح 133301 .
 
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 74 % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٦% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.7 % .
 
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .
 

نتيجة الاعداديه

الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية

القاهرة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي

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