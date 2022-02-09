"الرى": تأهيل الترع مكسب كبير للمزارعين ويحقق عدالة وسهولة وصول المياه للجميع

كتب أيمن رمضان

قال المهندس غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن المشروع القومى لتأهيل الترع، له فوائد كثيرة تعود على المزراعين في المقام الأول منها إدارة المياه بشكل سليم، وذلك مكسب كبير يعود على المزارعين، وينهى المشاحنات التي كانت تحدث بينهم في السابق كون المجرى المائى أصبح قادراً على إيصال المياه إلى نهايات الترع.

وأضاف "غانم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، عبر قناة "extranews"، أن المشروع أحدث عدالة وسهولة في وصول المياه لكافة الأراضى، الموزعة في أمكان مختلفة من ربوع البلاد ، وتابع:" أراضى كانت بور لسنوات طويلة أصبحت زراعية الآن بعدما وصلت إليها المياه وهذا أحدث فرحة كبيرة لدى المزارعين".

ولفت "غانم"، إلى أن تبطين وتغطية الترع رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بالإضافة إلى توسيع الطرق في المناطق الزراعية، وهو ما يسهل حركة المعدات الزراعية.

وأكد "غانم"، أنه تم الانتهاء من 4300 كيلو متر من مشروع تأهيل الترع وجارى العمل في 4400 من أصل 20 ألف ، وهو ما يؤكد الانتهاء من 45% من إجمالي المشروع الذى سيعود بالنفع على المزارعين المصريين.

وعرض البرنامج فيديو جراف، يبرز الفوائد العديدة من مشروع تأهيل الترع، ومنها رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية، وزيادة عرض جسر الترع واستغلاله في زراعة الأشجار، وتوفير طرق ملائمة تسمح بسهولة التنقل، بالإضافة إلى تحقيق نقلة حضارية في المناطق الريفية.