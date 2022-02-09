اليوم السابع
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سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية مالطا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:10 م
سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية مالطا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر ومالطا
كتب: أحمد جمعة

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تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المالطى "إيفارست بارتولو"، فى إطار العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر ومالطا.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً، خاصة فى ظل الوتيرة المتميزة التى تشهدها تلك العلاقات فى شتى المجالات، والدعم المتبادل فى المحافل الدولية.

كما رحب الوزيران، فى هذا السياق، بتكثيف آليات التشاور السياسى بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على كل الأصعدة، والدفع قدماً بمناحى العمل نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.  

وأضاف السفير حافظ أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين.


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