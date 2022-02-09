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توجيهات رئاسية لاستيعاب الزيادة المستقبلية فى الأحمال الكهربائية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:23 م
توجيهات رئاسية لاستيعاب الزيادة المستقبلية فى الأحمال الكهربائية خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى الجمهورية. 
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

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