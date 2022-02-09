اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:58 م
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التموين: استلام مليونى و411 ألف طن قصب من المزارعين وإنتاج 242 ألف طن سكر

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:21 م
التموين: استلام مليونى و411 ألف طن قصب من المزارعين وإنتاج 242 ألف طن سكر قصب - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام قصب السكر من المزارعين من خلال مصانع شركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية، وأنه تم استلام 2 مليون و411  ألف طن قصب  وتم إنتاج ما يقرب 242 ألف طن حتى الآن.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي في البلاد لكافة السلع، مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى. 

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. 


التموين

قصب سكر

انتاج السكر المحلى

مخزون السكر

اليوم السابع بلس

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