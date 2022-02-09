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الأرصاد: انخفاض بالحرارة 5 درجات مقارنة بأمس واستقرار الطقس الأسبوع المقبل

الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:04 م
الأرصاد: انخفاض بالحرارة 5 درجات مقارنة بأمس واستقرار الطقس الأسبوع المقبل الطقس - أرشيفية
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس شهدت اليوم الأربعاء، تقلبات جوية وسوف تستمر حتى غدا، حيث انخفضت درجات الحرارة 5 درجات مقارنة بالأمس، ومن المتوقع أن تسجل العظمى غدا بالقاهرة 16 درجة مئوية مع استمرر نشاد الرياح ما يزيد من الإحساس بالبرودة.

 

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن سرعة الرياح صباح غدا سوف تبلغ 40 و50 كلم / الساعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة الشديدة، فيما يصل ارتفاع الأمواج غدا الخميس إلى 4 أمتار.

 

وتابعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: "شدة الرياح ستزيد من الطقس البارد على كافة مناطق الجمهورية غدا لاسيما خلال فترة الليل، فيما تنتهي التقلبات الجوية بداية من الجمعة، وتستمر حالة الاستقرار على كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع المقبل".


منار غانم

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