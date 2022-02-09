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متحدث الصحة: إجمالى لقاحات كورونا للمواطنين تجاوزت الـ66 مليون جرعة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 08:46 م
متحدث الصحة: إجمالى لقاحات كورونا للمواطنين تجاوزت الـ66 مليون جرعة الدكتور حسام عبد الغفار
ماجد تمراز

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية لديها القدرة على متابعة كل ما تقدمه الدول، وتنظر إلى دول العالم نظرة كلية، وعندما تشيد بالدولة المصرية لما تقدمه من خدمات لمواطنيها وضيوفها، هو أكبر دليل على أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التعليم والصحة يأتي على رأس اهتمام الدولة، وإنها أمور تحدث على الأرض وليست مجرد تعهدات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "في مصر يتم التعامل وتقديم الخدمات للضيوف كالمواطنين، دون أن يشعروا أن هناك تفرقة بينهم وبين المواطن المصري، وهذه مصر الجديدة التي ترتقي بمواطنيها في شتى المجالات والقطاعات، وعلى الرغم من عدم عدالة توزيع اللقاحات حول العالم، إلا أن القيادة المصرية اهتمت بتوفير تلك اللقاحات لتحقيق أمان للمواطن المصرى".

وتابع: "إجمالي جرعات لقاحات كورونا التي تم تطعيم المواطنين بها حتى الآن تجاوزت الـ 66 مليون جرعة".

وقال: "لدينا ارتفاع في معدلات الشفاء، ومازال هناك ارتفاع في معدلات الإصابة، ولكن دون الاحتياج لدخول المستشفيات على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين، ومتحور أوميكرون أكثر انتشارا ولكنه أقل حدة عن سابقيه من المتحورات، وهناك اهتمام كبير بتطبيق الإجراءات الاحترازية".


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