الأرصاد: اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط اليوم وغدا والأمواج ترتفع لـ5 أمتار

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط اليوم، حيث تصل سرعة الرياح بين60 و 80 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5.5 متر.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار تعرض البلاد لنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يستمر غدا تعرض البلاد لاضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40 و 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 4 متر

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 00.