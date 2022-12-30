أخبار × 24 ساعة.. عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية

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البنك المركزى يقرر عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية
جامعة عين شمس تكشف تطورات أول حالة زراعة رئة من متبرع حى بمصر والشرق الأوسط
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يستقبل أكثر من 1.4 مليون فتوى خلال 2022
تفاصيل المبادرة الرئاسية لتطوير الوحدات ومراكز الرعاية الأولية
وزير التنمية المحلية: نقل تجربة "حياة كريمة" للدول الأفريقية لتحقيق طموحات شعوب القارة
وزير الصحة: 6 مليارات جنيه سنويا تكلفة تطوير الخدمات بوحدات ومراكز الرعاية
حصاد الوزارات.. القوى العاملة.. تشغيل 226 ألف شاب بينهم 4786 من ذوى الهمم فى 2022
وزير التعليم العالي يصدر قرارا بندب الصباغ مستشارا للتعليم الفني والتكنولوجى
التنمية المحلية: تنفيذ 68 دورة تدريبية لـ 2782 متدربا من العاملين بالمحليات
التعليم" تناقش الاستعداد لامتحانات طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا
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