أخبار × 24 ساعة.. عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية

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البنك المركزى يقرر عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية

جامعة عين شمس تكشف تطورات أول حالة زراعة رئة من متبرع حى بمصر والشرق الأوسط

وزير التنمية المحلية: نقل تجربة "حياة كريمة" للدول الأفريقية لتحقيق طموحات شعوب القارة

وزير الصحة: 6 مليارات جنيه سنويا تكلفة تطوير الخدمات بوحدات ومراكز الرعاية