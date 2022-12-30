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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية البنك المركزى المصرى - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

البنك المركزى يقرر عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية

جامعة عين شمس تكشف تطورات أول حالة زراعة رئة من متبرع حى بمصر والشرق الأوسط

وزير التنمية المحلية: نقل تجربة "حياة كريمة" للدول الأفريقية لتحقيق طموحات شعوب القارة

وزير الصحة: 6 مليارات جنيه سنويا تكلفة تطوير الخدمات بوحدات ومراكز الرعاية

حصاد الوزارات.. القوى العاملة.. تشغيل 226 ألف شاب بينهم 4786 من ذوى الهمم فى 2022
وزير التعليم العالي يصدر قرارا بندب الصباغ مستشارا للتعليم الفني والتكنولوجى

 


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