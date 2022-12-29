وزير الأوقاف يقرر مكافأة 20 إماما وواعظة من المشاركين فى الدروس العلمية المنهجية

كتب على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكريم الأفضل أداءً في برنامج الدروس العلمية المنهجية خلال شهر ديسمبر2022م ، وعددهم (20) إمامًا وواعظة، وذلك بناءً على تقارير المتابعة الميدانية للأنشطة الدعوية الواردة من المديريات وإدارات التفتيش المعنية بالديوان العام والقطاع الديني.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمتابعة والتطوير المستمر لبرامجها الدعوية والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية مكافأة المتميزين الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في الأنشطة الدعوية المتنوعة.

وفى سياق متصل نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظتي: (الأقصر- وشمال سيناء) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر دفعة مايو 2022م ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم:

1. عمرو عبد الراضي عبد العظيم علي - الأقصر- كلية الدراسات الإسلامية والعربية

2. محمد جابر برعي محمد- الأقصر- كلية الدراسات الإسلامية والعربية

3. عبد الله أحمد مصطفى البكري- الأقصر- كلية الدراسات الإسلامية والعربية

4. محمد النوبي إبراهيم أحمد- الأقصر- كلية الدعوة الإسلامية

5. محمود دياب حامد محمد- الأقصر- كلية الدعوة الإسلامية

6. محمد عبد المقصود الصادق- شمال سيناء- كلية الدعوة الإسلامية

7. عبد الرحمن محمد عبد الوهاب الحنفي -الأقصر- كلية الدعوة الإسلامية

8. بهاء أحمد حجاج محمد -الأقصر- كلية القرآن الكريم

9. عبد الناصر محمود علي محمد- الأقصر- كلية القرآن الكريم وعلى المديريتين استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي: 1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.