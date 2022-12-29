كتبت هند مختار

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة تفاصيل المبادرة الرئاسية لتطوير الوحدات ومراكز الرعاية الأولية والتي تتضمن 5426 منشآة ووحدة مركزية بالمحافظات.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ، إنه سيكون هناك مواعيد عمل بمنشات الرعاية الأولية من 8 صباحا وحتى 2 مساء، وسيكون هناك عيادات تخصصية، وخدمة للزيارات المنزلية و خدمة للطوارئ تعمل على مدار 24 ساعة من 6 مساء وحتى 8 صباحا، موضحا أن 6 مليارات جنيه سنويًا هى تكلفة تطوير الخدمات بوحدات ومراكز الرعاية الأولية ، مشيرا إلى أن هناك 5426 وحدة رعاية أولية على مستوي المحافظات ، وتم تطوير عدد كبير من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تطوير عدد كبير من وحدات الرعاية الأولية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية أن خدمات الرعاية الأولية تتم من أول يوم فى الولادة وحتي 65 عاما، متابعا أن أهم شئ فى تنظيم الاسرة هو إنها تتم داخل منشآت الرعاية الأولية.