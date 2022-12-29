حصاد "القوى العاملة".. 214 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة و18 ألف فرصة عمل بالخارج

كتبت - مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الخميس في "إنفوجراف"، عن الخدمات التي قدمتها للوطن وللمواطن خلال العام 2022، وتفعيل شعارها "المصداقية وإعادة الثقة"، الذي أعلن عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ توليه تلك "الحقيبة" أغسطس الماضي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أبرز البيان، حجم الإنجازات بـ"القوى العاملة" لتحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كاشفا عن قيام الوزارة بالمساهمة من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة، في صرف 210 مليونا و 449 ألفاً و 527 جنيه على الرعاية الاجتماعية لـ 208 ألفاً و519 عاملاً، بالإضافة إلى 4 ملايين و 960 ألفاً و 171 جنيهاً للرعاية الصحية إستفاد منها 20383 عاملاً وإصدار شهادات "تأمين ضد الحوادث الشخصية" بإجمالى 249 ألفاً و643 وثيقة لهذه الفئة من العمالة وذلك لتأمينها ضد حالات العجز الكلى أو الجزئى والوفاة ،وذلك خلال العام 2022.



المصريون بالخارج وفى مجال رعاية المصريين العاملين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة فى سفارات جمهورية مصر العربية فى: السعودية، والامارات، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا، فقد أسفرت جهود تلك المكاتب عن توفير 18 ألفاً و 692 فرصة عمل للمصريين العاملين فى الخارج، كما وثقت 139 ألفاً و 170 عقد عمل منهم 11851 عقد تم توثيقها من خلال الوزارة والمتبقى تم توثيقه من خلال المكاتب العمالية، فضلاً عن بحث 7915 شكوى تم تسوية 5283 ودياً، وإحالة 1497 شكوى للقضاء، و780 تم تسويتها قضائياً، كما بلغت إجمالى المستحقات التى قامت المكاتب بتحصيلها للعمالة المصرية 54 مليون و 723 ألفاً و 147 جنيهاً لـ 324 عاملاً، كما بلغت إجمالى استحقاقات الضمان الإجتماعى 257 مليون و 238 ألفاً و 884 جنيهاً لعدد 61 ألفاً و351 مستحق، بالإضافة إلى عمل إستشارات عمالية من خلال تلك المكاتب استفاد منها 38 ألف عامل خلال العام.