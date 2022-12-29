حصاد الوزارات.. القوى العاملة.. تشغيل 226 ألف شاب بينهم 4786 من ذوى الهمم فى 2022

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

حصاد 2022 "القوى العاملة".. تشغيل 226 ألف شاب بينهم 4786 من "ذوى الهمم"

وزير الصحة يبحث مع رئيس قطاع الرعاية الصحية بمجموعة القمرا القطرية سبل التعاون

نقل الكهرباء توقع عقد لتطوير مركز تحكم إسكندرية الإقليمى