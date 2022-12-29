اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 05:47 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. القوى العاملة.. تشغيل 226 ألف شاب بينهم 4786 من ذوى الهمم فى 2022

الخميس، 29 ديسمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. القوى العاملة.. تشغيل 226 ألف شاب بينهم 4786 من ذوى الهمم فى 2022 وزارة القوى العاملة - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

حصاد 2022 "القوى العاملة".. تشغيل 226 ألف شاب بينهم 4786 من "ذوى الهمم"

وزير الصحة يبحث مع رئيس قطاع الرعاية الصحية بمجموعة القمرا القطرية سبل التعاون

نقل الكهرباء توقع عقد لتطوير مركز تحكم إسكندرية الإقليمى


القوى العامله

الصحه

التضامن

التربيه والتعليم

التعليم العالى

الكهرباء

الزراعه

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