حصاد الوزارات.. القوى العاملة.. تشغيل 226 ألف شاب بينهم 4786 من ذوى الهمم فى 2022

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد 2022 "القوى العاملة".. تشغيل 226 ألف شاب بينهم 4786 من "ذوى الهمم"
تفاصيل المبادرة الرئاسية لتطوير الوحدات ومراكز الرعاية الأولية
التعليم" تناقش الاستعداد لامتحانات طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا
وزير الصحة يبحث مع رئيس قطاع الرعاية الصحية بمجموعة القمرا القطرية سبل التعاون
وزير التعليم العالى يجدد ندب عاطف العوام مستشار الوزير للشئون المالية
نقل الكهرباء توقع عقد لتطوير مركز تحكم إسكندرية الإقليمى
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