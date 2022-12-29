الرئيسية اقتصاد وبورصة البنك المركزى يقرر عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية الخميس، 29 ديسمبر 2022 03:38 م البنك المركزى المصرى كتب - أحمد يعقوب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قرر البنك المركزى المصرى عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية Capture البنك المركزى البنك المركزى المصرى العمليات الاستيرادية مستندات التحصيل الموضوعات المتعلقة 9 جزاءات تأديبية يحددها البنك المركزى ضد مقدمى خدمات الدفع الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:00 ص أين يتجه سوق الذهب العالمي خلال 2023؟.. البنوك المركزية تشترى 400 طن بالربع الأخير من 2022.. التضخم العالمى وارتفاع الفائدة يرسمان ملامح المعدن النفيس خلال العام الجديد.. والأونصة تقترب من مستوى 2000 دولار الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:00 م البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك يوم الأحد المقبل بمناسبة السنة المالية الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 10:20 ص البنك المركزى: الإفراج عن بضائع موجودة بالموانئ تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:38 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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