اليوم السابع
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"الزراعة": إيرادات "الإصلاح الزراعى" تجاوزت 748 مليون جنيه فى 2022

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:44 م
"الزراعة": إيرادات "الإصلاح الزراعى" تجاوزت 748 مليون جنيه فى 2022 وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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أعلنت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق ايرادات متنوعة هذا العام، تجاوزت 748 مليون جنيه، حصيلة المزادات، وتحصيل مستحقات.

قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، ان ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.

وأضاف رئيس الهيئة، أن ضمن هذه الإيرادات المتنوعة ، بلغ اجمالي حصيلة المزادات العلنية التي حققتها الهيئة، منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغت حوالي 140 مليونا و740 ألف جنيه، وأنه ضمن تلك  المزادات، والتي تم خلالها عرض المساحات للبيع  العلني من خلال هيئة الخدمات الحكومية، تم بيع مساحة (22س/5ط/49ف) بقيمة اجمالية 67.958.886 مليون جنيه.

وقال إنه تم أيضا بيع  مساحة (7س/21ط/51ف) بقيمة إجمالية 64.690.425 مليون جنيه بإجمالي قيمة للمساحة كاملة مبلغ 132.649.311 مليون جنيه، فضلا عن ما تم طرحه بالمزايدة العلنية لبعض المساحات بمحافظات المنيا والشرقية وأسيوط وقنا وكفر الشيخ والتي حققت قيمة 28.091.240 مليون جنيه.

وقال الفولي إنه لأول مرة تقوم الهيئة بتحصيل القيمة الإيجارية الجديدة للأراضي الزراعية ولاية الهيئة بنسبة 100% عام 2021/ 2022.

وفى سياق متصل، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تبنت تنفيذ لمبادرة خير مزارعنا لأهالينا وزيادة عدد المنافذ الثابتة الكائنة فى مقرات مديريات الزراعة و الإصلاح الزراعى والطب البيطرى فى المحافظات والتى بلغت 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا.

أضاف القصير أن الوزارة ساهمت بدور فعال وحيوى فى إستقرار أسعار بيض المائدة نسبياً من خلال ثمانية محطات منتشرة على مستوى الجمهورية  مملوكة لقطاعات الوزارة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاة.


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