وزير التعليم العالى يجدد ندب عاطف العوام مستشار الوزير للشئون المالية

كتب: محمد صبحى

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارًا بتجديد ندب الدكتور عاطف العوام أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس مستشارًا للوزير للشئون المالية.

جدير بالذكر، أن الدكتور عاطف العوام حصل على دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة من جامعة عين شمس، وحاضر فى العديد من الجامعات المحلية والدولية، كما أشرف على العديد من الرسائل العلمية بمصر والخارج.

كما شغل الدكتور عاطف العوام العديد من المناصب العلمية والإدارية منها؛ عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ومستشار قطاع سياسات الاستثمار والأوراق المالية بوزارة التجارة، ومدير صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومديرًا لمشروع إنشاء المنطقة الاستثمارية بجامعة عين شمس بالعبور، ومشروع تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة عين شمس، ومشروع المشاركة الطلابية فى الأنشطة البيئية بجامعة عين شمس، كما عمل د. العوام كخبير محكم فى مجال مشروعات الجودة بالمجلس الأعلى للجامعات، وأمين لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والمشرف على وحدة الجودة وتقييم الأداء بكلية التجارة جامعة عين شمس، وعضو محكمة القيم، وعضو فريق إعداد الخطة الاستراتيجية لتطبيق الجودة بجامعة عين شمس.

كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المصل واللقاح "فاكسيرا"، وعضو مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، وله العديد من الأبحاث فى مجالات تطوير النظام المحاسبى لشركات التأمين، ومعايير المحاسبة الحكومية، ودور نظم الخبرة فى تطوير كفاءة المراجعة، وأصدر العديد من الكتب فى أساسيات المحاسبة، ونظم المعلومات المحاسبية، والقوائم المالية الموحدة للشركات القابضة، ومحاسبة الشركات، ومحاسبة البنوك، والمحاسبة الإدارية، والنظام المحاسبى الحكومى، ونظم تشغيل الحاسبات الآلية، ونظم المعلومات المحاسبية فى المنشآت الخدمية، والقوائم المالية للشركات القابضة.