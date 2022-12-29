وزير التعليم العالي يصدر قرارا بندب الصباغ مستشارا للتعليم الفني والتكنولوجى

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة عين شمس، مستشارًا للوزير للتعليم الفني والتكنولوجي.

جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد الصباغ حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية عام 2010، وجائزة أفضل بحث تطبيقي فى مجال الألياف الطبيعية فى المؤتمر الدولي بالبرتغال ICNF2015، ومدرج اسمه ضمن قائمة ستانفورد للعلماء المميزين عن عامي 2022، 2021، فضلًا عن توليه منصب أمين لجنة القطاع التكنولوجى بالمجلس الأعلى للجامعات، ومشاركته كمقرر لجنة المجال الهندسى في إعداد لوائح وإنشاء معامل كليات الهندسة بالجامعات الأهلية.

كما حصل الدكتور الصباغ على جائزة الدولة في الابتكار للعلماء الشباب عام 2010، وجائزة عين شمس العلمية عام 2011، وزمالة هيئة التبادل العلمي الألمانية DAAD عام 2006، فضلًا عن مشاركته فى عدد كبير من المشروعات البحثية داخل وخارج مصر، والباحث الرئيسي في عدد آخر من المشروعات البحثية، وعضويته بعدد من المجلات العلمية المحلية والدولية.

وكان الدكتور . أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارًا وزاريًا بندب د. محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة، مساعدًا للوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.

جدير بالذكر أن د. محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، كما حصل على عضوية الجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، بالإضافة إلى أنه حاضر في الجامعات البريطانية كجامعة استراثكلايد، إدنبرة، وكوفنتري.

كما شغل د. الشرقاوي عدة مناصب منها، المدير التنفيذي لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ورئيس وحدة حل مشاكل المُستثمرين بالوزارة، كما أنه عضو اللجنة الدائمة لدراسة وفرز المُقترحات والأفكار الهادفة لدعم أداء الاقتصاد، ومتابعة مقترحات المؤتمر الإقتصادي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية بمصر، كما شارك د. الشرقاوي في إعداد الخطط الاستثمارية للوزارة، وأشرف على دراسات جدوى الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في مفاوضات وإبرام عقود الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.