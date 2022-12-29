اليوم السابع
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التنمية المحلية: تنفيذ 68 دورة تدريبية لـ 2782 متدربا من العاملين بالمحليات

الخميس، 29 ديسمبر 2022 03:17 م
التنمية المحلية: تنفيذ 68 دورة تدريبية لـ 2782 متدربا من العاملين بالمحليات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية انه منذ توليه مسئولية الوزارة وهو يضع في أولويات خطة العمل الاهتمام بتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة للارتقاء والنهوض بالإدارة المحلية، ورفع كفاءة وصقل مهارات العاملين بالمحليات ومواكبتهم للتغييرات والتَطَورات العالمية المُعاصرة ، مما يساهم في الحصول على رضا المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشكل أفضل وفى اسرع وقت.

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن خطة تدريب سقارة تمكنت خلال الفترة من أغسطس وحتى الآن من تنفيذ 68 دورة تدريبية منها 25 دورة جديدة تنفذ لأول مرة استفاد منها 2782 متدرباً فى 433 يوم تدريبي مشيراً الى الدورات ركزت علي بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية و الصف الثانى، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم  وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030، كما اهتمت الوزارة بالمراكز التكنولوجية والإعلام و إدارة شبكات التواصل الإجتماعى، والإدارات الهندسية، ووحدات التحول الرقمى، ووحدات الحماية المجتمعية المستحدثة من الوزارة في المحافظات مثل وحدات تكافؤ الفرص وحماية الطفل والسياسات السكانية وحقوق الإنسان والقيادات التنفيذية النسائية المتميزة.

 

وقال اللواء هشام آمنة، إنه تم التركيز على تنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات، والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة وإستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الخطة التدريبية استهدفت عددا من الإدارات المهمة بالمحافظات وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشئون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحلات والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العامة وغيرها من الادارات والوحدات التنظيميه بالمحافظات.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه العمل مستمر لدعم مركز تدريب سقارة ومراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كافة العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات مشدداً على أهمية تكريم أوائل الدورات التي تم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم، وقياس مدي التطور والعائد من التدريب وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.


التنمية المحلية

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