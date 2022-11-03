أخبار × 24 ساعة.. تنفيذ 196 سوقا ضمن المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بالجزائر
وزير النقل: إحالة من يرشق القطارات أو يعبر السكة الحديد من مكان عشوائى للمحاكمة
مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد أي إصابة بمرض الكوليرا داخل مصر
العالم فى شرم الشيخ.. ضيوف بارزون أكدوا حضورهم قمة المناخ cop27.. إنفوجراف
التنمية المحلية: إنهاء الإجراءات التنفيذية لقانون المحال العام والتطبيق خلال أيام
رئيس الوزراء: تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لتحقيق الحوكمة والضبط
وزير التنمية المحلية للنواب: تنفيذ 196 سوقا ضمن المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"
اللواء هشام آمنة: إنفاق 57 مليار جنيه فى مشروعات تحسين البيئة خلال 8 سنوات
بعد مطالبة رئيس الوزراء بالإبلاغ عن زيادة الأسعار.. إزاى تبلغ عن المخالفين
الديوان الملكى البحرينى: شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان سيصلان البحرين غدا
رئيس الوزراء للمواطنين: "بلغوا عن أى مغالاة فى الأسعار واحنا هنتعامل"
رؤية شاملة لأولويات العرب.. رسائل مهمة بكلمة الرئيس السيسى أمام قمة الجزائر
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