اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. تنفيذ 196 سوقا ضمن المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تنفيذ 196 سوقا ضمن المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" وزير التنمية المحلية خلال جلسة مجلس النواب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

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