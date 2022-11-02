العالم فى شرم الشيخ.. ضيوف بارزون أكدوا حضورهم قمة المناخ cop27.. إنفوجراف

أكد عدد من زعماء وقادة دول العالم حضورهم قمة المناخ cop27 الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد الضيوف البارزون الذين أكدوا حضورهم لقمة المناخ cop27



ضيوف قمة المناخ

جو بايدن الرئيس الأمريكى

جورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى

أولاف شولتز المستشار الألمانى

ريشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

مارك روتا رئيس وزراء هولندا

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية

نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء أسكتلندا

أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة

قادة دول عربية وأفريقية وآسيوية