اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العالم فى شرم الشيخ.. ضيوف بارزون أكدوا حضورهم قمة المناخ cop27.. إنفوجراف

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:19 م
العالم فى شرم الشيخ.. ضيوف بارزون أكدوا حضورهم قمة المناخ cop27.. إنفوجراف ضيوف قمة المناخ

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أكد عدد من زعماء وقادة دول العالم حضورهم قمة المناخ cop27 الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد الضيوف البارزون الذين  أكدوا حضورهم لقمة المناخ  cop27

 

ضيوف قمة المناخ
ضيوف قمة المناخ

جو بايدن الرئيس الأمريكى

 

 جورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا

 

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى

 

أولاف شولتز المستشار الألمانى

 

ريشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا

 

 بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

 

مارك روتا رئيس وزراء هولندا

 

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية

 

نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء أسكتلندا

 

أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة

 

قادة دول عربية وأفريقية وآسيوية


قمة المناخ

كوب 27

cop27

قمة المناخ مصر

شرم الشيخ

بايدن

ماكرون

ميلونى

سوناك



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