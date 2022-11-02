العالم فى شرم الشيخ.. ضيوف بارزون أكدوا حضورهم قمة المناخ cop27.. إنفوجراف

أكد عدد من زعماء وقادة دول العالم حضورهم قمة المناخ cop27 الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.
وفى هذا الإنفوجراف نرصد الضيوف البارزون الذين أكدوا حضورهم لقمة المناخ cop27
ضيوف قمة المناخ
جو بايدن الرئيس الأمريكى
جورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا
إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
أولاف شولتز المستشار الألمانى
ريشى سوناك رئيس وزراء بريطانيا
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق
مارك روتا رئيس وزراء هولندا
أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء أسكتلندا
أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
قادة دول عربية وأفريقية وآسيوية
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