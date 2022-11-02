بعد مطالبة رئيس الوزراء بالإبلاغ عن زيادة الأسعار.. إزاى تبلغ عن المخالفين

كتب مدحت وهبة

يكثف جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز حملات رقابية على الأسواق على مدار اليوم للتصدى لأى مخالفات، وتم تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق بصفة دورية وتحرير محاضر لأى تاجر يثبت تلاعبه فى المنتجات أو زيادة فى سعر السلع بدون مبررات فى ظل توافر جميع السلع الغذائية فى الأسواق وبكميات كبيرة كما ستقيب جهاز شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار على الخط الساخن "19088".

وتجوب سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، قد أكد إن دور الدولة فى التدخل فى السوق الحر لابد أن يكون بميزان الذهب وتدخل محسوب وأهم شئ هو توافر السلع، موجها رسالة للمواطنين، قائلا: "الحكومة لن تكون رقيبا غلى مئات الآلاف من المحلات، والمواطن اللى يلاقي مغالاة فى الأسعار يبلغ على طول واحنا هنتحرك". وأن هناك انفراجة فى خروج للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الصرف متوسطه 16 جنيها للدولار، والدولة اتخذت قرارا بعدم زيادة الأسعار لمدة عام، واليوم سعر الدولار زاد وبالتالى الدعم اللى هتتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ 43 مليار جنيه.