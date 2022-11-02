الصحة: المواد المخدرة تحول المتعاطى لشخص فاقد السيطرة على تصرفاته

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المواد المخدرة تؤثر على وظائف مراكز كثيرة في المخ، وتحول المتعاطي لشخص غير قادر على التحكم فى نفسه.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بالابتعاد عن تعاطي المخدرات وطلب المساعدة من الخط علي رقم 16328.

كانت كشفت وزارة الصحة والسكان استمرار تقديم خدمات الصحة النفسية، من خلال المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التي تم إطلاقها مؤخرا وتستهدف تقديم خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان إلى جانب توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية للعناية بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لإحصائيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فإن عدد زائري المنصة، منذ إطلاقها، بلغ 49 ألف زائر فيما بلغ عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية التي تم إجراؤها من قبل المستخدمين 17000 استبيان، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية «الافتراضية» التي تم تقديمها لزائري المنصة 3000 جلسة.

وقالت إن نسبة المستخدمين من الإناث بلغت 75% مقابل 25% من الذكور، مضيفة أن زوار المنصة بينهم 30% من المتزوجين، مقارنة بـ 70% من غير المتزوجين.