الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بالجزائر

كتب محمد الجالى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بالجزائر - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.