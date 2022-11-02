اليوم السابع
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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بالجزائر

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:07 م
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بالجزائر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بالجزائر - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
 

الرئيس السيسى

القمة العربية

قمة الجزائر

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