الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بالجزائر

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بالجزائر - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية بالجزائرالأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:07 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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