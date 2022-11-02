التنمية المحلية: إنهاء الإجراءات التنفيذية لقانون المحال العام والتطبيق خلال أيام

كتبت نور على

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جهود الوزارة بشأن تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقرارات غلق المقاهى والمحلات حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون للتنفيذ، ومن المنتظر إطلاقه للتنفيذ خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار.

وأكد اللواء هشام آمنة ان الوزارة عملت على قدم وساق فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون على اتخاذ اتخذت العديد من الإجراءات لإبراز كل النقاط الهامة والوضع الفعلى للمحال على ارض الواقع والتى ساهمت بشكل جاد وفعال في إصدار القانون، حيث تم حصر المحلات القائمة فعليًا سواء المُرخصة أو غير المُرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بتلك المحال، وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم استصدار القرارات اللازمة بإنشائها، ووضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل تلك المراكز وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة إلكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت و لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وبلغ عددها (316) نشاط ،كما تم إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة، مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون ،إضافة الى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات مؤكداً انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.

واستكمل وزير التنمية المحلية حديثه فيما يتعلق بالمحال العامة.. وأشار إلى أنه تم عقد دورات تدريبية لرؤساء مراكز إصدار التراخيص والقائمين على التنفيذ لتدريبهم على التشغيل الإلكتروني للمنظومة وآليات تطبيق القانون ،وقال انه طبقًا لأحكام القانون سيتم منح المحال غير المرخصة مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون و للتقديم في المنظومة للحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين تقنين أوضاعهم للحصول على رخصة تشغيل دائمة ،كما سيتم منح المحال المرخصة والقائمة فعليًا مهلة قدرها عامين لتوفيق أوضاع التراخيص الصادرة لهم بما يتماشي مع اشتراطات القانون الجديد.

وأضاف الوزير : وفي نفس السياق صدر قرار وزير التنمية المحلية لتحديد مواعيد غلق المقاهى المحال بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في اللجنة العليا حيث تقرر ان تبدأ المحال العمل من الساعة (7 صباحاً) حتى الساعة (11 مساءً) في فصل الصيف وحتى الساعة (10 مساءً) في فصل الشتاء وتزداد (ساعة) في يومي الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد مؤكداً فائدة تحديد مواعيد غلق المحال في ترشيد إستهلاك الكهرباء وعودة الإنضباط للشارع المصري وتنظيم عمليات الشراء وتقليل ظاهرة التسرب الوظيفي وزيادة إنتاجية العاملين وإستهلاك الوقود والحفاظ على الطرق وتقليل التلوث وحفظ الأمن ومواجهة حالات الخروج عن القانون ومواجهة الإرهاب مشيراً ان للجنة العليا الحق بعد عرض المحافظ المختص تغيير تلك التوقيتات في أي محافظة.