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رؤية شاملة لأولويات العرب.. رسائل مهمة بكلمة الرئيس السيسى أمام قمة الجزائر

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 02:36 م
رؤية شاملة لأولويات العرب.. رسائل مهمة بكلمة الرئيس السيسى أمام قمة الجزائر رسائل مهمة فى كلمة الرئيس السيسى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تسوية الأزمات العربية والتعاطى مع التحديات الدولية، ينطلق أساساَ من إيماننا بوحدة أهدافنا ومصيرنا، وتفعيلًا لتعاوننا وإمكاناتنا وأدواتنا فى مسائل الأمن الجماعى، وذلك بالتوازى مع جهودنا فى التكامل على المسارات الأخرى.

 

وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته أمام القمة العربية بالجزائر، أن تكتلات أخرى سبقتنا نحو التكامل، رغم أن من أطرافها من عانوا من تناحر حقيقى بل وحروب فيما بينهم، "فما بالكم بنا ونحن لدينا من المشتركات فى الثقافة والأديان والتاريخ والوجهة السياسية ما يحتم علينا توحيد رؤانا وتجاوز اختلافات وجهات النظر.

 

وأضاف الرئيس السيسى، أن هذا الجمع الكريم يلتئم بعد غياب طال أعوامًا، ليحمل معه دلالة سياسية مهمة تعكس تصميمنا على تطوير علاقاتنا والتصدى للتحديات المشتركة التى تواجه أوطاننا، مؤكدًا أن انعقاد قمتنا العربية هو فى حد ذاته دعوة لاستلهام روح القومية العربية، وتجديد عزيمة الصمود من أجل الحفاظ على هويتنا، وتحرير إرادتنا الوطنية، والدفاع عن حقوق شعوبنا، وصون مقدراتها.

 

رسائل الرئيس السيسى

 

 


الرئيس السيسى

القمة العربية

رسائل الرئيس السيسى

الجزائر

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