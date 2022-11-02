الأرصاد: غدا شبورة على الطرق وطقس مائل للحرارة والصغرى بالعاصمة 18

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.