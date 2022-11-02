وأعرب الديوان الملكى - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، عن ترحيبه بالدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس والوفد المرافق لهما، مثمنا جهودهما في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح ودعم الأخوة الإنسانية.