المنامة (أ ش أ)

أعلن الديوان الملكى البحرينى، اليوم الأربعاء، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيصلان البحرين يوم غد الخميس، بدعوة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة فى ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني".