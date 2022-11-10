أخبار 24 ساعة.. شكرى: استغلال قضية علاء عبد الفتاح لتشتيت الانتباه عن مؤتمر المناخ

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..

سامح شكرى: يتم استغلال قضية علاء عبد الفتاح لتشتيت الانتباه عن مؤتمر المناخ