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معلومات الوزراء: مصر تعزز من انفاقها الاستثمارى عفيما يخص المشروعات الخضراء

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:46 م
معلومات الوزراء: مصر تعزز من انفاقها الاستثمارى عفيما يخص المشروعات الخضراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول تعزيز مصر لمعدلات الإنفاق على المشروعات الخضراء؛ حيث وصلت قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2021/2022 إلى 144 مليار جنيه موزعة على 7 قطاعات أساسية: النقل النظيف وتحسين البيئة، الصناعة والإسكان، الطاقة والتعليم، الزراعة والري.
 
بينما تستهدف مصر أن تصل بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء خلال 2022/2023 إلى 40% من جملة الاستثمارات العامة، موزعة على القطاعات المختلفة مثل النقل بنسبة 63%، الإسكان بنسبة 17%، الزراعة والري بالإضافة إلى الطاقة بنسبة 6% لكل منهما، والتعليم والصناعة والسياحة بنسبة 3% وتحسين البيئة بنسبة 2%.

المشروعات الخضراء

معلومات الوزراء

مجلس الوزراء

الاستثمارات العامة الخضراء

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