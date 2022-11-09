معلومات الوزراء: مصر تعزز من انفاقها الاستثمارى عفيما يخص المشروعات الخضراء

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول تعزيز مصر لمعدلات الإنفاق على المشروعات الخضراء؛ حيث وصلت قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2021/2022 إلى 144 مليار جنيه موزعة على 7 قطاعات أساسية: النقل النظيف وتحسين البيئة، الصناعة والإسكان، الطاقة والتعليم، الزراعة والري.

بينما تستهدف مصر أن تصل بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء خلال 2022/2023 إلى 40% من جملة الاستثمارات العامة، موزعة على القطاعات المختلفة مثل النقل بنسبة 63%، الإسكان بنسبة 17%، الزراعة والري بالإضافة إلى الطاقة بنسبة 6% لكل منهما، والتعليم والصناعة والسياحة بنسبة 3% وتحسين البيئة بنسبة 2%.