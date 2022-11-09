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وزير النقل يلتقى رئيس سيمنز لمتابعة تركيب شبكة القطار الكهربائى السريع

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:50 م
وزير النقل يلتقى رئيس سيمنز لمتابعة تركيب شبكة القطار الكهربائى السريع وزير النقل خلال لقاء رئيس سيمنز موبليتى العالمية
كتب سيد الخلفاوى

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التقى المهندس كامل الوزير - وزير النقل، علي هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينه شرم الشيخ، مايكل بيتر - الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي العالمية، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذيه للاعمال الكهروميكانيكيه لمشروع الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنه / العلمين / مطروح - و التأكيد على التوقيتات الخاصه ببدء تصنيع الوحدات المتحركه للخط الاول حيث من المخطط بدء تصنيع اول قطار كهربائي اقليمي خلال الشهر الجاري على ان يتوالى تصنيع باقي القطارات الكهربائية الاقليميه والقطارات الكهربائيه السريعه وفقا للجدول المخطط ووفقا للسرعات التصميميه والتشغيليه للقطارات التي تم الاتفاق عليها واشاد الوزير بشركه سيمنز التي تستخدم احدث انواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائيه السريعه في العالم مؤكدا أن التعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.
 
ومن جانبه قال مايكل بيتر-الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي " نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر. وتمثل شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع لجميع أنحاء البلاد. يساهم أيضًا هذا المشروع العملاق في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحسين جودة حياة ملايين المصريين يومياً".
 
جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتألف من 3 خطوط رئيسية بطول حوالي 2000 كم و أن مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر ونقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وأن الخط الأول يعتبر خطًا مماثلًا لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم، وأن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات. كما انها ايضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.

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