اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس أرمينيا: قمة COP 27 مهمة لحماية الأرواح وإنقاذ الكوكب

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 04:05 م
رئيس أرمينيا: قمة COP 27 مهمة لحماية الأرواح وإنقاذ الكوكب الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأرميني، فاهاجن خاتشاتوريان، على أهمية قمة المناخ COP 27 المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، لمواجهة تغير المناخ الذي تعاني منه كافة الدول، ولاسيما في أرمينيا قائلا: "تغيرات المناخ لدينا وصلت إلى نسبة 9%، لذلك لدينا أزمات بالموارد المائية والطاقة المتجددة".

أضاف رئيس أرمينيا، في لقائه مع التليفزيون المصري: "بالنسبة لنا نلتقي بمنظمات دولية لذلك مشاركة الخبرات مهمة جدا في مواجهة التغيرات المناخية، كما أن زيادة مصادر التمويل مهم أيضا، ونحن بدأنا في تقييم الخسائر والأضرار، ونأمل أن نصل لبعض الاستنتاجات والإجراءات لمواجهة تغير المناخ".

وتابع الرئيس الأرميني، فاهاجن خاتشاتوريان: "نحن هنا في مؤتمر المناخ نقول كيف تؤثر التغيرات المناخية علينا، وما نسعى لتحقيقه هنا أن نضمن أن هناك جهود تنفيذية لمواجهة التغيرات المناخية، التي أثرت على بيئاتنا، لذلك لدينا سياسات سوف تساعدنا في مكافحة تغير المناخ".

وأكمل: "يجب أن نستثمر في الطاقة النظيفة بشكل جيد، وأنا سعدت بالالتقاء بأحد الأطراف الفاعلة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لتساعدنا في تحقيق بعض أهدافنا الاستراتيجية، وأنا أركز بشكل عام على عملية التنفيذ مع شركائنا وأن نكون أكثر طموحا بإجراءات التنفيذ في أرمينيا والعالم بأكمله، لاسيما وأن الحرب الأوكرانية أثرت علينا جميعا".

وأشار إلى أن هناك حلولا أخرى وتوجهات سيتم الوصول إليها في إطار مؤتمر COP 27 لمواجهة التغيرات المناخية، وشهد المؤتمر حوارات صادقة لمواجهتها، ولكن إن لم تفي الدول بالتزاماتها ستتأثر الدول الأخرى، ويجب السعي لحماية الأرواح والعمل على رفاهية المواطنين وإنقاذ الكوكب.

وعن التعاون بين مصر وأرمينيا، قال رئيس أرمينيا: "قطاع الطاقة مهم جدا بين مصر وأرمينيا، وشهدتا الدولتين تعاون بينهما على مدار سنوات طويلة، ويجب أن نمضي قدما في التعاون بين الحكومات وخلق الفرص والعمل وإيجاد حلول للتحديات، وهناك دعوة رسمية لزيارتنا واستكشاف الفرص الموجودة في أرمينيا للتعاون مع رجال الأعمال المصريين، كما أن هناك مناقشات لمزيد من الاستثمار في مصر من رجال الأعمال بأرمينيا، وهناك اتفاقات تم بالفعل التوقيع عليها".


رئيس أرمينيا

مؤتمر المناخ

بيتيري تالاس

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

سكوتر كهربائى صديق للبيئة يجوب شوارع شرم الشيخ ضمن قمة المناخ.. صور

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:27 م

مايا مرسى: تمويل المناخ المستجيب لاحتياجات المرأة هو السبيل لجدول مناخى سليم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:25 م

سامح شكرى يزور جناح الشباب والأطفال بمؤتمر المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:22 م

وزير الصحة يتفقد "المنطقة الخضراء" بشرم الشيخ ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (cop27)

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:11 م

إنها مصر بكل فخر.. النجمة إليسا تشيد بمؤتمر المناخ cop27 فى شرم الشيخ.. إنفوجراف

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:09 م

أنطونيو جوتيريش يلتقى بعض الشباب المشاركين فى قمة المناخ

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة