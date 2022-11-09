التعليم تتيح تسجيل بيانات الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة الأحد

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصها على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان بامتحانات الثانوية العامة 2023 لتكوين قاعدة بيانات المرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين.

وأوضحت الوزارة، أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، وافق على إتاحة الموقع الالكتروني الخاص ببيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة، بداية من الأحد 13 نوفمبر 2022، وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم ، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

وشددت الوزارة على أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم عن طريق مديريات التربية والتعليم آسوه بالعام الماضي من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك بعد توفير اسم المستخدم وكلمة المرور لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل ادارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والادارات التعليمية التابعة للمديرية ، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط، موضحة أنه من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.