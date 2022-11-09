نهاد أبو القمصان تتقدم بشكوى فى الأمم المتحدة ضد جلسة حقوق الإنسان

كتب أحمد قنديل

أعلنت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنها قدمت شكوى فى الأمم المتحدة، ضد جلسة "حقوق الإنسان والعدالة المناخية".

وقالت نهاد أبو القمصان عبر حسابها على تويتر: "قدمت شكوى للأمم المتحدة فى إدارة جلسة حقوق الإنسان والعدالة المناخية امبارح.. ودا مقطع فيديو بيوضح المتحدثة سناء سيف وهي بتشاور عليا قبل ما اتكلم.. وتحاول تمنعني من الكلام وواحد من المشاركين اخد الميكروفون حتي ما قبل ما اتكلم.. مقاطعة وشوشرة.. ورئيسة الجلسة لم تتدخل لحماية حقي".

وكانت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد اتهمت منظمي العدالة المناخية، والتى شهدت حضور "سناء سيف" شقيقة علاء عبد الفتاح المسجون على ذمة قضايا جنائية، بعدما رفضوا الاستماع لمداخلتها خلال جلسة "العدالة المناخية" الذى تم عقده مساء اليوم، داخل الجناح الألمانى، بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، ومنعوها من التواجد داخل الجلسة.