اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 06:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نهاد أبو القمصان تتقدم بشكوى فى الأمم المتحدة ضد جلسة حقوق الإنسان

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 05:57 م
نهاد أبو القمصان تتقدم بشكوى فى الأمم المتحدة ضد جلسة حقوق الإنسان نهاد أبو القمصان
كتب أحمد قنديل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنها قدمت شكوى فى الأمم المتحدة، ضد جلسة "حقوق الإنسان والعدالة المناخية". 
 
وقالت نهاد أبو القمصان عبر حسابها على تويتر: "قدمت شكوى للأمم المتحدة فى إدارة جلسة حقوق الإنسان والعدالة المناخية امبارح.. ودا مقطع فيديو بيوضح المتحدثة سناء سيف وهي بتشاور عليا قبل ما اتكلم.. وتحاول تمنعني من الكلام وواحد من المشاركين اخد الميكروفون حتي ما قبل ما اتكلم.. مقاطعة وشوشرة.. ورئيسة الجلسة لم تتدخل لحماية حقي". 
 
وكانت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد اتهمت منظمي العدالة المناخية، والتى شهدت حضور "سناء سيف" شقيقة علاء عبد الفتاح المسجون على ذمة قضايا جنائية، بعدما رفضوا الاستماع لمداخلتها خلال جلسة "العدالة المناخية" الذى تم عقده مساء اليوم، داخل الجناح الألمانى، بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، ومنعوها من التواجد داخل الجلسة.

نهاد ابو القمصان

الأمم المتحدة

شكوى

قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

قمة المناخ شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة