اليوم السابع
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الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:09 م
أكرم القصاص
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حقيقة تقديم 2500 جنيه منحة للمواطنين مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية.. إنفوجراف

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:00 م
حقيقة تقديم 2500 جنيه منحة للمواطنين مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية.. إنفوجراف خليك واعى

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انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، إلا أن الوزارة نفت هذه الأنباء.

 

الشائعة:

أنباء بشأن تقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكترونى للوزارة.

الحقيقة:
وزارة التموين أكدت أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكترونى للوزارة.

الوزارة أكدت أن الموقع الإلكترونى المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، وشددت الوزارة على أن كل أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التى يتم تقديمها للمواطنين يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمى للوزارة www.msit.gov.eg

وأشارت الوزارة إلى استمرارها فى تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والمستفيد بها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل.

وناشدت وزارة التموين المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة، وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأى جهة تستهدف استغلالهم والنصب عليهم.

خليك واعى
خليك واعى

 


خليك واعى

التموين

منح مالية للمواطنين

المنح

الدعم



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