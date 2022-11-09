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وزير النقل: تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية أكتوبر 2023

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 01:53 م
وزير النقل: تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية أكتوبر 2023 المونوريل
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن قطار المونوريل يسير بدون سائق وسيتم توجيهه من خلال الورش المركزية للمونوريل، مشيرا إلى أن المونوريل الآن في مرحلة التجارب، وأن القطار به منظومة إلكترونية تسجل وترصد كل ما يدور بالقطار، وأيضا تسجل أى خطأ يحدث بالتشغيل لتلافيه.
 
وأضاف وزير النقل، أن القطار ونظام التشغيل فرنسى، أما كل المنشأت الخرسانية والمسار تنفذه شركات مصرية، مشيرا إلى أن العربة الواحدة تحمل 125 راكبا، مشيرا إلى أنه مع زيادة الكثافة سيتم زيادة عربات القطار بشكل تدريجي.
 
وأعلن وزير النقل، أنه من المقرر أن يعمل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة "غرب النيل"، في شهر أكتوبر 2023 القادم، مشيرا إلى أنه مع قدوم 2024، سيكون تم تشغيل المونوريل بالكامل، وتم استكمال مراحل القطار الكهربائى الخفيف بالكامل، وسيكون تم استكمال مراحل الخط الثالث للمترو بالكامل، وسيكون بدأنا نشغل الخط الرابع لمترو الأنفاق، وكذلك سيكون بدأنا تشغيل القطار السريع.
 

المونوريل

القطار الكهربائى السريع

تشغيل المونوريل

القطار الخفيف

النقل

مشروعات النقل



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