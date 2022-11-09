سامح شكرى: يتم استغلال قضية علاء عبد الفتاح لتشتيت الانتباه عن مؤتمر المناخ

ماجد تمراز

كشف وزير الخارجية، سامح شكري، أسباب إثارة قضية علاء عبد الفتاح بالتزامن مع إنطلاق قمة المناخ المنعقدة حاليًا في شرم الشيخ؛ في ظل وجود الكثير من قادة ورؤساء العالم.

وقال سامح شكري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على هامش فعاليات قمة المناخ (cop 27) من مدينة شرم الشيخ: «مصر ردت على ما يلزم بخصوص قضية علاء عبد الفتاح؛ بما يؤكد مصداقية القضاء المصري اللي فوق الشبهات؛ وأمتنع عن الخوض في هذا الأمر حتى لا يتم تشتيت الانتباه».

وأضاف وزير الخارجية: «يتم محاولة استغلال هذا الحدث لتشتيت الانتباه، والاستفادة من الزخم؛ وهو أمر لا يجب أن ننساق إليه، وعلينا أن نركز على القضية الوجودية العالمية، فنحن أعلى من ذلك، وقيمة مصر لا ينال من وجودها أحد».

وتابع سامح شكري: «الأمر الذي نحن فيه مرتبط بقضية دولية؛ يجب التركيز عليه، وأي إثارة لشيء آخر يمثل إثارة وانتقاص للجهد القائم من قمة المناخ».