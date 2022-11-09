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"التموين" تعلن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 02:21 م
"التموين" تعلن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات زيت طعام
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة جديدة  لسنة 2023 / 2022 لتوريد زيت خام" 30 ألف  طن زيت صويا خام مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد" والتسليم خلال الفترة من 20 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023 وأن جلسة فض المظاريف غدا الخميس حيث سيتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين علىُ  البطاقات التموينية  وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

يأتي ذلك في الوقت الذى أعلنت فيه الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى ضوء القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2022 بالتزام الهيئة العامة للسلع التموينية بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول ببالورصة السلعية المصرية وفقا للقوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن فإنه اعتبارا من أول نوفمبر 2022 يحظر على الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد مع الموردين إلا إذا كانوا من المسجلين في عضوية البورصة المصرية للسلع.

وناشدت الهيئة العامة للسلع التموينية كافة الموردين المتعاملين مع الهيئة بالتسجبل بعضوية البورصة المصرية للسلع، كما يشترط على الموردين الجدد أيضا التسجيل بعضوية البورصة المصرية للسلع، وسيتم اعتبار ذلك أحد اشتراطات التسجيل بسجل موردي الهيئة العامة للسلع التموينية.


التموين

زيت الطعام

مخزون زيت الطعام

السلع الغذائية

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