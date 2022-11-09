وزير خارجية باكستان يدعو سامح شكرى لزيارة إسلام أباد مطلع العام المقبل

كتب أحمد جمعة

دعا وزير خارجية باكستان بلاول بوتو زردارى خلال مشاركته في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وزير الخارجية سامح شكرى، لزيارة العاصمة إسلام أباد مطلع العام المقبل لبدء الأنشطة الثنائية للاحتفال بمرور 75 عاماً على العلاقات الودية بين البلدين.

وبحث الوزير شكري مع نظيره الباكستانى – بحسب وكالة الأنباء الباكستانية - العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي صادر عنه، الأربعاء، بأنه تم اللقاء على هامش اجتماع الدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) عقد في شرم الشيخ بمصر.

كما ناقشا خلال الاجتماع سبل المضي قدماً لتعزيز المشاركة الثنائية لزيادة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية. وهنأ وزير الخارجية الباكستاني نظيره المصري على الترتيبات الممتازة للمؤتمر.