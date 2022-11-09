التموين تمد المخابز بالدقيق بـ10 آلاف جنيه للطن لإنتاج الفينو بـ75 قرشا للرغيف

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الدقيق الفاخر استخراج 72% للمخابز السياحية بسعر 10 الآف جنيه للطن شريطة أن تلتزم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة،وبيع رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، و60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد.

كما تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ الشركات التابعة والمجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة من السلع الغذائية وتوفير ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع الغذائية وغير الغذائية مثل " الأرز والزيت ، والسكر والشاي والمكرونة والدقيق واللبن وصلصة وجبن وفول وعدس ومسلي صناعى وغير من السلع الأخرى لطرحها ضمن المقررات التموينية وأيضا ضمن الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات، حيث تصرف الوزارة حاليا الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وستستمر الوزارة فى صورة سلع من الحزمة التموينية حتى 30 يونيه 2023، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كان الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بمد صرف الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% لصالح المخابز السياحية ومصانع المكرونة حتي النهاية العام الجاري بدلا من منتصف نوفمبر الحالي بسعر 10 آلاف للطن ، لافتا الى أن القرار جاء علي طلب أصحاب المخابز السياحية ومصانع المكرونة بمد فترة تسليم الدقيق الحر من هيئة السلع التموينية، بعد تقديمهم طلبا بذلك إلى المديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك حتي نهاية ديسمبر.