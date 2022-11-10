أخبار 24 ساعة.. سامح شكرى: يتم استغلال قضية علاء عبد الفتاح لتشتيت الانتباه عن مؤتمر المناخ

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
متحدث الخارجية الأمريكية: cop27 أتاحت الفرصة لأمريكا للتواصل مع مختلف الدول
سامح شكرى: يتم استغلال قضية علاء عبد الفتاح لتشتيت الانتباه عن مؤتمر المناخ
مركز القاهرة ينظم جلسة بمؤتمر cop27 حول تحديات النزوح القسرى فى أفريقيا
وزير الصحة ينفى وجود أى حالات مصابة بمرض الكوليرا فى مصر
4وقفات دولية تضامنا مع النائب عمرو درويش تنديدا بسياسات الأمم المتحدة الانتقائية
حقيقة تقديم 2500 جنيه منحة للمواطنين مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية.. إنفوجراف
مستشار هيئة الاستعلامات: 4850 مراسلا أجنبيا لتغطية جلسات قمة المناخ
وزير خارجية باكستان يدعو سامح شكرى لزيارة إسلام أباد مطلع العام المقبل
الطلاب التايلانديون يحتفلون بتخرجهم بالنشيد الوطنى لمصر تقديرا لها وللأزهر
نهاد أبو القمصان تتقدم بشكوى فى الأمم المتحدة ضد جلسة حقوق الإنسان
وزير النقل يلتقى رئيس سيمنز لمتابعة تركيب شبكة القطار الكهربائى السريع
وزير الرى: مصر تطلق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية لدعم دول إفريقيا
المنطقة الخضراء فى COP27 عالم من خيال الطبيعة للحفاظ على المُناخ.. صور
رئيس أرمينيا: قمة COP 27 مهمة لحماية الأرواح وإنقاذ الكوكب
معلومات الوزراء: مصر تعزز من انفاقها الاستثمارى عفيما يخص المشروعات الخضراء
التعليم تتيح تسجيل بيانات الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة الأحد
"التموين" تعلن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات
وزير النقل: تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية أكتوبر 2023
وفد من النواب الأمريكى يشارك بـ"Cop 27".. وصحيفة: حل أزمة الطاقة بمقدمة النقاشات
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