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أخبار 24 ساعة.. سامح شكرى: يتم استغلال قضية علاء عبد الفتاح لتشتيت الانتباه عن مؤتمر المناخ

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:22 ص
أخبار 24 ساعة.. سامح شكرى: يتم استغلال قضية علاء عبد الفتاح لتشتيت الانتباه عن مؤتمر المناخ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
 

سامح شكرى: يتم استغلال قضية علاء عبد الفتاح لتشتيت الانتباه عن مؤتمر المناخ

مركز القاهرة ينظم جلسة بمؤتمر cop27 حول تحديات النزوح القسرى فى أفريقيا
 
وزير الصحة ينفى وجود أى حالات مصابة بمرض الكوليرا فى مصر
 
4وقفات دولية تضامنا مع النائب عمرو درويش تنديدا بسياسات الأمم المتحدة الانتقائية
 
حقيقة تقديم 2500 جنيه منحة للمواطنين مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية.. إنفوجراف
 
مستشار هيئة الاستعلامات: 4850 مراسلا أجنبيا لتغطية جلسات قمة المناخ
 
وزير خارجية باكستان يدعو سامح شكرى لزيارة إسلام أباد مطلع العام المقبل
 

الطلاب التايلانديون يحتفلون بتخرجهم بالنشيد الوطنى لمصر تقديرا لها وللأزهر

 

نهاد أبو القمصان تتقدم بشكوى فى الأمم المتحدة ضد جلسة حقوق الإنسان
 
وزير النقل يلتقى رئيس سيمنز لمتابعة تركيب شبكة القطار الكهربائى السريع
 
‎وزير الرى: مصر تطلق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية لدعم دول إفريقيا
 
المنطقة الخضراء فى COP27 عالم من خيال الطبيعة للحفاظ على المُناخ.. صور
 
رئيس أرمينيا: قمة COP 27 مهمة لحماية الأرواح وإنقاذ الكوكب
 
معلومات الوزراء: مصر تعزز من انفاقها الاستثمارى عفيما يخص المشروعات الخضراء
 
التعليم تتيح تسجيل بيانات الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة الأحد
 

 


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